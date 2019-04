Mujeres saudíes piden que se elimine una aplicación machista que permite que sean rastreadas por sus familiares

La aplicación Absher pertenece al gobierno saudí y tiene diversas funciones como pagar multas de tránsito, tramitar visas y vigilar a dónde va tu esposa.

Una particular aplicación saudí que lleva años existiendo ha llamado recientemente la atención de occidente. Se trata de Absher, una aplicación del gobierno saudí que permite a sus súbditos adelantar trámites oficiales con mucha facilidad. El problema de este es que numerosas veces se le ha tildado de apoyar el machismo presente en la sociedad musulmana.

Esto se supo después de una denuncia de un par de hermanas saudíes llamadas Maha y Wafa al-Subaei. Las dos mujeres escaparon de su país y solicitaron asilo en Georgia. Desde allí se dirigieron a las principales compañías de tecnología para hablar de lo perjudicial que ha sido la aplicación para las mujeres de Arabia Saudita.

La principal queja sobre Absher es que permite que las mujeres sean vigiladas por "sus guardianes". Concretamente ellas no pueden salir del país sin que un hombre a cargo les de permiso a través de la aplicación. Como si fuera poco, los llamados guardianes se enteran por notificaciones si los pasaportes de las mujeres va a ser usados.

El llamado se le hizo tanto a Google como Apple. A día de hoy Absher sigue funcionando con total normalidad en la Play Store y la App Store.

¿Cómo funciona?

En primera instancia Absher se proyecta como una app de mucha utilidad. En ella se pueden hacer labores administrativas como solicitar una visa, registro de residencia e inclusive pagar multas de tránsito. Su servicio es tan amplio y generalizado que actualmente la mayoría de saudíes lo utilizan a diario.

No obstante, hay una función que no termina de agradar. Cuando una mujer solicita viajar al exterior, un hombre debe haber autorizado a través de la aplicación el viaje. Además, cada vez que un pasaporte femenino es usado, una notificación llegará al celular del hombre que se identifica como "guardián". Bien puede ser un miembro de su familia como un padre o un hermano, o también su esposo. Por lo tanto, las mujeres no pueden viajar sin que un hombre esté al tanto.

Esto se convierte en un problema especialmente para las mujeres que quieren escaparse del país. Aquellas que están cansadas de la poca autonomía que tienen en su tierra natal suelen tratar de buscar lugares con leyes más flexibles. Sin embargo, Absher hace que sus "guardianes" se enteren si intentan irse. Ante esto, situaciones como robar el celular del padre y darse permisos para poder escapar son cada vez más comunes.

Todavía sin soluciones

Por eso las hermanas al-Subaei llevan tiempo llamándole la atención a Apple y Google, pero sin éxito alguno. Mientras que Tim Cook dijo en febrero que no conocía el caso y que "iba a echarle un vistazo", Google decidió no hacer nada, pues la aplicación "no violó ningún término de servicio".

Muchos saudíes aseguran que solicitar la eliminación de Absher es algo extremo. Por ejemplo Marwan Bukhary le dijo a Time que ahora sus trámites son mucho más sencillos al no tener que hacer filas en ninguna oficina. En el caso de Maha Alanzi, la aplicación le ha ayudado a poder viajar al exterior sin que su padre esté presente con ella en la misma ciudad. Según ella, Absher le dio más facilidad para poder viajar porque de todas formas el gobierno le solicita un permiso.

A pesar de las quejas por machismo, Absher sigue teniendo una calificación casi que perfecta en las dos tiendas. Siendo así, parece poco probable que las compañías tecnológicas decidan cambiar algo en un futuro próximo.