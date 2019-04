Un nuevo bug en las cajas de Apex Legends te hace dar un salto increíble

Golpear las cajas abiertas y saltar en ellas para salir volando por los aires es la nueva moda en el FPS de Respawn.

Si Fortnite es el juego de la construcción y de aprovechar bien tus recursos, Apex Legends es el juego del movimiento: arrastrarte por el mapa o recorrer buenos tramos buscando loot es clave, y los jugadores se han vuelto cada vez más eficientes en esto.

En esa búsqueda infinita de mejoras, un grupo de jugadores descubrió un método que todavía no ha sido parchado. Si golpeas la tapa de una caja de suministros en repetidas ocasiones y luego saltas sobre ella, la energía de los golpes te impulsa hacia arriba, y te hace volar.

Este tipo de vuelo no es idéntico a usar los globos propulsores que hay en el mapa: el salto puede ser muchísimo más grande y no activa automáticamente el modo "vuelo" de Apex, por lo que caes sin planear -como si te hubieras lanzado desde un edificio al suelo- y no tienes tanto control sobre el aire.

Con "más grande" nos referimos a que es posible atravesar todo el mapa con un solo salto. ¿Qué les parece?

Desde que se descubrió el bug, los usuarios del Subreddit de Apex Legends han posteado imágenes de los saltos en el mapa, usados con diferentes propósitos. Por ejemplo, puedes escapar de una pelea saltando a la estratósfera, o llegando a lugares a los cuales es imposible llegar con métodos más ortodoxos.

Por otro lado, siempre está la posibilidad de saltar y caer directo en una pelea, debido a que las colisiones de los objetos que están en lo alto no siempre son las mejores.

Por supuesto, no nos cabe duda que este efecto debe ser algún error de la implementación de Octane, el nuevo personaje de Apex Legends cuya habilidad es una plataforma de salto. Con este bug, Octane se vuelve casi un mero pensamiento, pues las cajas de suministro son mucho más útiles en este caso.

Es muy probable que Respawn parche este bug en la próxima actualización, por lo que sigamos saltando, saltando sin parar.