Amazon dice que pronto aceptarán efectivo en sus tiendas físicas

La compañía ha sido criticada por personas que consideran que no aceptar efectivo es discriminar a los pobres.

Amazon ha anunciado que pronto comenzarán a aceptar efectivo en todas sus tiendas físicas (vía ABCNews).

Por si no están al tanto, el gigante del comercio electrónico cuenta con más de 30 tiendas físicas que no aceptan efectivo, incluyendo tiendas de conveniencia Amazon Go y librerías.

Y por extraño que parezca, el problema es que Amazon ha recibido críticas por no recibir dinero físico ya que algunos consideran que es un acto de discriminación contra las personas con menos recursos económicos, es decir que no cuentan con tarjetas de crédito o cuentas bancarias.

Amazon dice que si, pero no dice cuándo

Debido a esto Amazon ha revelado que están tomando las medidas necesarias para comenzar a cobrar en efectivo en sus tiendas, aunque no revelaron la fecha en que eso sucederá.

En Estados Unidos las leyes están actuando para evitar este tipo de actos, de hecho hace algunos meses Filadelfia se convirtió en la primera ciudad en prohibir establecimientos que no aceptan efectivo, mientras que Nueva York, San Francisco y otras ciudades están considerando imponer medidas similares.