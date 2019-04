Alerta de virus: descargar Game of Thrones pirata te llena de malware

Kaspersky advierte que esos episodios piratas de Game of Thrones son peligro puro.

Quedan pocos días para el estreno de la temporada final de Game of Thrones. Es el momento en el muchos renuevan su suscripción a HBO Go. Mientras que otros comienzan a buscar los medios alternativos no legales para poder descargar cada episodio.

Pero esto último no sería una buena idea según la gente de Kaspersky Lab. Ya que dichos archivos de video en realidad estarían plagados de software malicioso.

En el estudio que realizaron lograron determinar las tres series de TV que esconden mayor número de amenazas dentro de sus archivos. Siendo Game of Thrones, The Walking Dead, y Arrow las producciones que conforman el top 3.

Game of Thrones representó el 17 por ciento de todo el contenido pirateado infectado en 2018, con 20.934 usuarios atacados. Los primeros y últimos episodios de cada temporada que analizamos fueron siempre entre los más peligrosos.

33 clases distintas de malware se encontraron en los episodios analizados donde el patrón al parecer siempre era el mismo. Winter is Coming, el capítulo con el que inicia la serie es el que esconde mayor número de amenazas. Pero de hecho en cada temporada el primer y el último episodio siempre resultaron ser los más contaminados.

Todos aquellos que ven Game of Thrones a través de descargas, utilizando algún programa de Torrents, deberán pensarlo dos veces.

Cabe señalar que muchas de la amenazas descubiertas también eran muy obvias. Ya que el archivo descargado del Torrent a veces tiene un nombre alusivo al episodio de Game of Thrones. Pero termina con una extensión .exe.

En algunos otros casos el descaro llegó al grado de descargar un acceso directo que manda al enlace en navegadores para bajar en automático el malware.

La alternativa más segura es juntarte con tus amigos a ver el episodio mediante la plataforma de HBO. O en cable. Como si fuera 1999.