Caos en Estados Unidos: Cinco aerolíneas retrasan sus vuelos por falla masiva de sistema

Una falla de sistema dejó un caos en los aeropuertos de Estados Unidos, y es que gran parte de los vuelos tuvieron que retrasarse.

En redes sociales los pasajeros están ardiendo en cólera y no es para menos, son cinco aerolíneas afectadas: Southwest, Delta, United, JetBlue y Alaska Air según informa la FAA a través de CBS.

Ahora, si pensaban que American Airlines se salvaba, pues no, ya que por culpa de los fallos en los anteriores, evidentemente sus itinerarios se vieron afectados.

I completely apologize, we are currently experiencing a System-Wide Outage we are working diligently to get it back up and running. We do not have a specific time as yet. TMC

— Delta (@Delta) April 1, 2019