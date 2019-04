Adolescente demanda a Apple por mil millones de dólares, reclamando que lo arrestaron por su culpa

Un ladrón utilizó su identificación.

El año pasado, ladrones se hicieron con miles de dólares en productos Apple después de perpetrar robos en diversas tiendas de la costa este de Estados Unidos, lo que terminó con el adolescente Ousmane Bah tras las rejas.

El tema es que este chico de 18 años, residente de Nueva York tiene una coartada, y es que mientras se realizaba unos de los robos, en el cual uno de los ladrones dejó una identificación de él, este se encontraba en su graduación de secundaria. La tarjeta (sin foto) había sido robada.

De acuerdo a lo que demanda Bah, Apple habría utilizado su sistema de "vigilancia y reconocimiento facial" para dar con el y arrestarlo, cosa que Apple niega tajantemente, dado que se acusa de usar esto en sus tiendas y de acuerdo a los de la manzanita, eso no es cierto.

Sin ir más lejos, medios como el New York Post hacen editorial del hecho y claman que esta práctica de Apple es "orwelliana" y que "los consumidores no están al tanto". El tema es que no existe.

En fin, lo grave es que un joven fue arrestado por error y esa culpa recae en las policías, pero veremos si logra sacarle dinero a Apple.