Detalles de The Legend of Zelda: Link's Awakening, el remake que pronto llegará a Switch

Una breve guía para los que no conocen el título original de Game Boy.

El mes pasado Nintendo nos sorprendió con el anuncio de una remasterización de The Legend Of Zelda: Link's Awakening, pero resulta que muchos jugadores no conocen el título original.

Y es que Link's Awakening se lanzó en versión para Game Boy en 1993, por lo que pasó desapercibido para muchos usuarios que se enfocaron en los títulos para consolas caseras.

Así que para los que no conocen este gran juego, el sitio BusinessInsider reunió algunos detalles para que tengan una mejor idea de qué esperar.

Para comenzar deben saber que The Legend Of Zelda: Link's Awakening tiene un estilo similar a Link to the Past con una perspectiva aérea, aunque para esta versión renovada ofrece un estilo artístico muy singular.

Como pueden ver en las imágenes, luce bonitos colores brillantes en escenarios que parecen hechos a mano.

Además de la vista "top-down", tiene otros elementos que lo hacen muy similar a Link to the Past que es considerado uno de los mejores juegos de la serie, incluyendo su tipo de exploración, los acertijos y calabozos.

Por culpa de una terrible tormenta, Link naufraga y acaba llegando a la costa de la misteriosa Isla Koholint. Si quiere regresar a casa, el valiente héroe deberá superar mazmorras desafiantes y enfrentarse a monstruos espeluznantes.

También destaca el cariño en el trabajo hecho por Nintendo para el remake ya que conservan algunas de las características únicas del título original como la paleta de colores, secciones de plataformas en 2D e incluso los cameos de personajes que no pertenecen a la serie Zelda.

Nintendo Switch borra la línea divisoria entre las consolas caseras y portátiles

Un punto interesante de este artículo es que en The Legend of Zelda generalmente se lanzaban títulos de la serie principal en consolas caseras y los títulos derivados llegaban a las consolas portátiles, pero ya que la Switch funciona de ambas formas se ha eliminado esa barrera, tal como es evidente con esta remasterización y con el reciente anuncio de Pokémon Sword y Pokémon Shield.

The Legend of Zelda: Link's Awakening se pondrá disponible en algún momento de este 2019 y sin duda será una gran adición a la biblioteca de Switch ya que se trata de un título que tiene el espíritu original de la serie y que aunque no es tan reconocido como otros de la época, es todo un clásico digno de tener una versión actualizada.