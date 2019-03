You vs Wild: El nuevo show interactivo de Netflix que sucederá a Bandersnatch

La compañía de streaming quiere seguir experimentando con los programas que den la opción a la gente de decidir al estilo Bandersnatch.

Sin duda que Bandersnatch marcó un antes y un después para Netflix, ya que el capítulo de la serie "Black Mirror" inmediatamente cambió el formato de la plataforma de streaming.

La posibilidad de que la gente a través de su control remoto o a través de su smartphone pudiera decidir los caminos de la historia, modificó los patrones de consumo.

En esa misma línea es que Netflix ahora continuará la senda de Bandersnatch con "You vs Wild".

Qué es You vs Wild y por qué se parece a Bandersnatch

Para "You vs Wild", Netflix trajo a Bear Grylls, el personaje de supervivencia de TV más conocido por su serie Discovery Channel Man vs Wild.

En esta oportunidad, Grylls será el protagonista y cada acción que tome podría cambiar el curso de su aventura. Sin embargo, desde Netflix aseguraron que nadie morirá acá con una determinación del usuario, como si pasaba en Bandersnatch.

"Estoy muy orgulloso de ofrecer esta serie interactiva de acción en vivo, la primera en su tipo, que realmente brinda a los espectadores un pase de acceso completo para explorar el mundo y sus paisajes en mis botas", dijo Grylls en un comunicado. "¡Las apuestas son altas en este show!".

El anuncio fue realizado por la Vicepresidenta de contenidos originales de Netflix , Cindy Holland, durante un panel sobre el futuro de la narración. Holland dijo que el contenido interactivo aún era un experimento para la compañía. "Todavía está en la etapa de evaluación y crecimiento".

El espectáculo que saldrá el próximo 10 de abril y que tendrá ocho episodios, ha sido dirigido por Ben Simms, y cuenta entre sus productores ejecutivos al mismo Bear Grylls , Chris Grant, Drew Buckley, Ben Silverman, Howard Owens, Rob Buchta y Delbert Shoopman. Las productoras son Electus y Bear Grylls Ventures.

Se espera otra conversación sobre este tipo de productos ahora que saldrá You vs Wild.