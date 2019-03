Por fin podrás evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp con esta actualización

Una de los peores dolores de cabeza de WhatsApp es que no podías evitar que tus contactos de añadieran a cuanto grupo se les ocurriera.

El asunto de los grupos en WhatsApp es algo delicado; por lo menos para aquellos a los que les importa lo que piensen los demás. Es un clásico que amigos o familiares te metan a grupos que no te interesan, y de los que no puedes salirte sin que todo el mundo acabe indignado. Pero tenemos buenas noticias en este sentido.

WhatsApp por fin pedirá tu consentimiento

No más grupos, esa ha sido la súplica de muchos usuarios al mensajero. Sí, amamos los nuevos emojis, stickers, GIFs, etc; pero era hora de que llegara algo verdaderamente útil para el uso día a día de la app. Según WABetaInfo; más pronto de lo que crees tendremos excelentes noticias.

En un futuro no muy lejano, el mensajero verde te dará el derecho de elegir si quieres o no unirte a un grupo al que alguien te invitó. No podrán meterte directamente si no lo quieres. Las invitaciones tienen un lapso de 72 horas antes de caducar.

Además de esto, podrás configurar quiénes pueden añadirte a grupos: amigos, cualquier usuario o nadie. Esa última opción suena bastante tentadora.

Por el momento aún no ha fecha para esta actualización, pero seguramente está a la vuelta de la esquina.