¿Usas GB WhatsApp o WhatsApp Plus? Cuidado, porque bloqueará tu cuenta

Se acabó la fiesta: WhatsApp ha dejado claro que si usas una app no oficial, tu cuenta va a ser baneada y no hay nada que puedas hacer.

No debería ser una sorpresa que WhatsApp por fin haya aclarado que si usas una app no oficial, tu cuenta va a ser bloqueada. Eso se sabía desde hace mucho tiempo, aunque la compañía no lo había declarado oficialmente.

Despídete de tu cuenta o de WhatsApp Plus: tú decides

Ahora sí es oficial: si usas una app de terceros, eventualmente ya no podrás acceder a tu cuenta. Si te llega un mensaje diciéndote que has sido bloqueado temporalmente; es muy probable que ese sea el motivo. Así lo especificó la app en su página web:

Si recibiste un mensaje en la aplicación que indica que tu cuenta está "temporalmente baneada", significa que es probable que estés utilizando una versión no compatible de WhatsApp en lugar de la aplicación oficial. Si este es el caso, debes descargar la aplicación oficial para continuar usando tu cuenta. Las aplicaciones no compatibles, como WhatsApp Plus y GB WhatsApp, son versiones alteradas de la oficial. Estas aplicaciones no oficiales están desarrolladas por terceros y violan nuestros Términos de servicio. No admitimos estas aplicaciones de terceros porque no podemos validar sus prácticas de seguridad.

Como se aclara arriba; la única forma de volver a usar tu cuenta normalmente es volver a la app oficial. Por lo menos el castigo no es permanente, aunque en estos casos lo mejor es no arriesgarse; especialmente por la seguridad que estas podrían no ofrecer.