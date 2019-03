Por qué motivos WhatsApp y Facebook pueden bloquear tu cuenta

Hay algunas cosas prohibidas tanto en WhatsApp como en Facebook que quizá no conocías. Si las cometes repetidamente, serás castigado.

No es nada fuera de lo común sentir que Facebook y WhatsApp son prácticamente tu segunda casa. Que puedes hacer y decir lo que quieras, o publicar el contenido que se te ocurra sin ningún problema más allá de que tus contactos o miembros de un grupo se ofendan.

La sorpresa llega cuando, sin previo aviso, tratas de iniciar sesión como siempre o usar la aplicación, y no puedes porque tu cuenta ha sido bloqueada, ya sea temporal o permanentemente. Ante estos casos, más vale saber por qué puede suceder para poder prevenir.

Por qué pueden cancelar tu cuenta de Facebook

Motivos por los que pueden bloquearte la cuenta temporalmente

Enviar una y otra vez el mismo mensaje (spam)

Publicar el mismo estado muchas veces

Mandar demasiadas solicitudes de amistad en un corto periodo de tiempo

Publicitar enlaces en grupos en los que eres miembro (spam)

Haber recibido una gran cantidad de denuncias por parte de usuarios

Postear contenido que Facebook considera ofensivo o que incumple con sus reglas: mensajes de odio o discriminación por raza, religión, sexo, sexualidad o enfermedad

Que te reporten porque envías mensajes y solicitudes de amistad a gente que realmente no conoces

Subir pornografía o contenido violento y sanguinario (no necesitas un reporte, los algoritmos de Facebook lo sabrán)

Que tengas un nombre que no es real

Motivos por los que pueden bloquear tu cuenta definitivamente

Robar la identidad de alguien más, sea famoso o no

Que tu cuenta represente a una persona que no existe

Reportes por acoso

Piratería, infracciones a la propiedad intelectual

Publicar pornografía (si ya llevas varias infracciones y bloqueos temporales)

Por fraudes cometidos dentro de la plataforma

Contenido violento (si ya llevas varias infracciones y bloqueos temporales)

Incitar al odio

Apoyar y peor aún, fomentar trastornos alimenticios y consumo de drogas

Vender droga o cualquier sustancia o artefacto ilegal

Pertenecer a un grupo extremista y publicar contenido del mismo en la red social

Si ya te pasó y tu cuenta ha sido bloqueada (lo sabrás porque te lo dirá al tratar de iniciar sesión), puedes acceder a este enlace y enviar un mensaje a Facebook para tratar de aclarar lo sucedido. Depende de la red social si considera que es mejor regresarte tu cuenta o no.

Por qué pueden cancelar tu cuenta de WhatsApp

Spam

No hay ningún problema si compartes links con contenido de terceros, sin embargo, si lo haces de manera constante y repetitiva, la aplicación considerará que estás mandando spam y cancelará tu cuenta.

Enviar contenido ilegal

En el caso de que mandes imágenes, videos o mensajes que puedan ser considerados ilegales, racistas u homofóbicos, WhatsApp bloqueará tu cuenta. También si mandas algún documento o archivo en general que contenga virus.

Si has sido bloqueado muchas veces o has enviado muchos mensajes a números que no te tienen añadido

Cuando, en un periodo corto, muchos usuarios te bloquean, WhatsApp cerrará tu cuenta. Asimismo si envías muchos mensajes a diversas personas que no te tienen añadido a su lista de amigos.

Suplantar una identidad

Para WhatsApp es una ofensa intolerable que suplantes la identidad de alguien mediante su aplicación, por lo que es un motivo más para negarte el servicio.

Usar aplicaciones de terceros

Antes, por usar “WhatsApp Plus” podían cerrar tu cuenta. Esta aplicación ya no está disponible, pero existen otras que te apoyan en el uso del mensajero como algunas que sirven para mandar mensajes automáticos a tus contactos. Todas estas apps están penalizadas.

Hacer grupos con gente desconocida

WhatsApp está enfocado a la comunicación entre conocidos, no a conocer nuevas personas, por esto, si la app detecta que has creado muchos grupos con gente que no tienes o te tiene agregado a sus listas, puede cancelar o suspender tu servicio.

En caso de incurrir en alguna de estas acciones, la cuenta será suspendida temporalmente o cancelada definitivamente, dependiendo de la gravedad del suceso. Si te encuentras con este problema, puedes escribir a [email protected] para tratar de solucionarlo.