¿Detestas las notas de voz de Whatsapp? Esta aplicación te permitirá convertir el audio en texto

Ahora podrás comprobar el contenido de las notas de voz al poder leerlas durante una reunión o clase sin que nadie lo note.

La mayoría de nosotros tenemos amigos o contactos en Whatsapp que tienden a mandar demasiadas notas de voz. Algunos de ellos envían demasiados audios cortos y otros discursos completos de más de cinco minutos. Bien sea porque la situación no nos lo permita (reunión laboral o clase) o porque simplemente no nos apetezca, no siempre vamos a poder escucharlos. Sin embargo, existe una solución dirigida a esas personas que tanto desprecian las notas de voz.

Se trata de una aplicación llamada "Audio en Texto para Whatsapp". Como su nombre lo indica, su función es transcribir las notas de voz que nos llegan en texto. Algo apropiado sobre todo ni siquiera ponerse audífonos es correcto en un determinado momento.

Dependiendo de su duración, en cuestión de unos cuantos segundos la aplicación es capaz de convertir lo dicho en una nota de voz a texto. Eso sí, hay que tener en cuenta que por ahora solo está disponible para Android.

¿Cómo funciona?

Lo que tienes que hacer es ir a un chat de Whatsapp y seleccionar una nota de voz. Posteriormente vas al menú de los 3 puntos, le das en "Compartir" y te aparecerá una lista de todas las aplicaciones a las que puedes enviarla.

En este punto selecciona "Audio a Texto para Whatsapp". Inmediatamente la aplicación comenzará a trabajar y plasmará el audio en palabras escritas. Si bien no es 100% precisa, las ideas generales del mensaje se entienden. Además te permitirá copiarlas para pegarlas en el chat.

Ahora ya sabrás qué hacer cuando no puedas escuchar las notas de voz y tus amigos empiecen a contarte sobre sus dramas personales. Eso sí, tampoco esperes entender la totalidad del mensaje.