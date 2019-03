Es oficial: Warner prepara una película de Hello Kitty

No lo arruines como con DC Comics, Warner.

Días torcidos se avecinan para la historia del cine en Hollywood. Ayer tuvimos el extraño caso del nuevo diseño de Sonic para su película; y ahora descubrimos que Hello Kitty tendrá también su propia cinta 100% hecha en Hollywood.

De acuerdo con un artículo del Hollywood Reporter la gente de Sanrio por fin ha cedido a la lluvia de ofertas. De modo que le ha otorgado los derechos sobre Hello Kitty a New Line Cinema; el estudio que opera como una subdivisión de Warner.

Esta casa productora ha sido responsable de cintas de relativo culto. Como The Mask, The Texas Chain Saw Massacre, Teenage Mutant Ninja Turtles y la trilogía de Lord of the Rings. Así que las expectativas por una adaptación decente son elevadas.

Podría ser como una película de LEGO

La alianza para filmar esta película, con la participación de Flynn Picture Company; contempla también los derechos de uso sobre los demás personajes de Sanrio. Como Aggretsuko, Gudetama, My Melody y Little Twin Stars.

Lo que nos lleva a la especulación inmediata de que esta película de Hello Kitty podría intentar seguir la ruta de las películas de LEGO.

En donde la compañía aventó contra la pantalla todas sus propiedades más populares para atraer a generaciones de niños y adultos.

Pero no se sabe mucho

Lo cierto es que por la etapa tan temprana en la que se encuentra todo no hay muchas cosas definidas. Aún no se sabe sí será una cinta live-action, animada o mezcla de ambas.

Lo que sí se tiene como certeza es que la película de Hello Kitty tendrá a Beau Flynn como productor; y a Wendy Jacobson como productora ejecutiva. Quienes ahora buscan a un guionista.

La dupla ha trabajado prácticamente en todas las cintas recientes de Dwayne "The Rock" Johnson. Como Rampage, San Andreas, Skyscraper. Tal vez hasta haga un cameo.