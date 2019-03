¿Qué está pasando con el volcán Popocatépetl en México?

En vista de la reciente actividad volcánica que está teniendo el Popocatépetl las personas necesitan estar informadas de lo que está pasando.

El Popocatépetl está siendo noticia todos los días últimamente, y no es por nada, ya que se encuentra muy activo. Preocupando a las poblaciones aledañas e incluso, a los habitantes de la CDMX.

Sin embargo, a pesar de toda la información que hay rondando por Internet. Se sigue sin saber exactamente lo que podría pasar o lo que está pasando.

¿Es erupción no?

Las primeras preguntas que todo mundo se hace es si ya hizo erupción. Esto es gracias a todas las imágenes que hemos visto de fumarlas y explosiones que han estado ocurriendo. La respuesta no es tan sencilla. Si ha hecho erupción pero no de maneras preocupantes. Ya que cualquier volcán puede hacer erupción a menor escala, con lo que la lava no sale del cráter. Pero existen diferentes tipos de erupciones y aquí tienes una tabla de estas.

Las cuales se catalogan de acuerdo a la manera en que se expulsa la lava desde el cráter. Pero unas de las más llamativas son las erupciones vulcanianas, las que parece estar teniendo el Popocatépetl. Este tipo de erupción presenta grandes expulsiones de ceniza pero sin arrojar lava por todos lados, lo cual puedes apreciar en los siguientes videos.

Ult 24 h:

•200 exhalaciones.

•1 explosión – erupción vulcaniana (tipo de erupción).

•0 sismos VT.

•0 min de tremor. Video: Cenapred «🚦Amarillo 2» pic.twitter.com/CdkgVfCVne — Volcán Popocatépetl (@Popocatepetl_MX) March 27, 2019

Erupción del #Volcán #Popocatépetl, #Puebla, #Mexico. 🔴 #Alerta volcánica en #AmarilloFase3.

🔴 Ante caída de #ceniza: proteja nariz/ boca con pañuelo, procura limpiar los ojos con agua y cierre ventanas.

🔴 Respeta radio de seguridad de 12 km.pic.twitter.com/z6iszGw15U — Formación y Salud (@FormacionySalud) March 29, 2019

Aquí podemos darnos cuenta que la erupción fue violenta pero no al grado de destruir todo a su paso. Dejó una enorme nube de cenizas y gases. Además, en días pasados, estas erupciones han dejado corrientes de lava que se pueden ver mejor de noche.

Lo preocupante sería que el volcán Popocatépetl tenga una erupción pliniana. La cual es las violenta de todas. Este tipo de erupción destruye incluso parte de la montaña. Crea fuertes ondas de impacto y arrojando material volcánico a kilómetros de distancia.

Así como también crear problemas ambientales en las zonas afectadas por la ceniza. Por el momento nos encontramos en alerta volcánica amarilla fase 3. Lo que quiere decir que debemos comenzar a tomar precauciones en caso de que algo más pueda pasar.

Por el momento, se debe evitar acercarse a una distancia de 12 metros del volcán. También se aconseja cubrir nariz y boca con un trapo húmedo, así como lavar los ojos con agua constantemente. También no olviden cerrar las ventanas.