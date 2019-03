Estos son todos los videojuegos que se estrenarán en marzo

Incluyendo Devil May Cry 5, The Division 2 y Yoshi's Crafted World.

En un abrir y cerrar de ojos llegamos a marzo, y como de costumbre les tenemos la lista con los videojuegos que se lanzarán durante el mes para que vayan organizando sus compras.

Aunque por lo general es un mes de pocos lanzamientos, en esta ocasión vemos varios títulos interesantes como Dead or Alive 6, Devil May Cry 5, The Division 2, Sekiro: Shadows Die Twice y Yoshi's Crafted World.

Sin más, a continuación pueden ver la lista de títulos que se estrenarán en marzo con su respectiva fecha de salida y plataformas en que estarán disponibles:

Dead or Alive 6 (PS4, Xbox One, PC) – 1 de marzo

Left Alive (PS4, PC) – 5 de marzo

Total War: Three Kingdoms (PC) – 7 de marzo

Devil May Cry 5 (PS4, Xbox One, PC) – 8 de marzo

Kirby's Extra Epic Yarn (3DS) – 8 de marzo

The Caligula Effect: Overdose (PS4, Switch, PC) – 12 de marzo

The Division 2 (PS4, Xbox One, PC) – 15 de marzo

One Piece: World Seeker (PS4, Xbox One, PC) – 15 de marzo

American Ninja Warrior Challenge (PS4, Xbox One, Switch) – 19 de marzo

Chocobo's Mystery Dungeon: Every Buddy (PS4, Switch) – 20 de marzo

The Sinking City (PS4, Xbox One, PC) – 21 de marzo

Sekiro: Shadows Die Twice (PS4, Xbox One, PC) – 22 de marzo

The Princess Guide (PS4, Switch) – 26 de marzo

Danganronpa Trilogy (PS4) – 26 de marzo

The Walking Dead: The Final Season: Episode 4 (PS4, Xbox One, Switch, PC) – 26 de marzo

Final Fantasy VII (Xbox One, Switch) – 26 de marzo

Yoshi's Crafted World (Switch) – 29 de marzo

Tropico 6 (PS4, Xbox One, PC) – 29 de marzo

Assassin's Creed III Remastered/Liberation Remastered (PS4, Xbox One, PC) – 29 de marzo

PlayStation Plus y Games with Gold

También recuerden que ya se dieron a conocer los juegos de PlayStation Plus para marzo que incluyen títulos como Call of Duty: Modern Warfare Remastered y The Witness, además de los Games with Gold de Xbox que vienen con Metal Gear Rising: Revengeance y Plants vs. Zombies Garden Warfare 2.

¿Cuáles de los videojuegos que se lanzan este mes les gustaría agregar a su colección?