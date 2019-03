Activistas digitales acusan censura de Twitter y Soundcloud en Venezuela por regreso de Juan Guaidó

El grupo Netblock aseguró en un reporte que la gente en Venezuela está denunciando censura en las redes sociales de parte del gobierno de Maduro.

Venezuela sufre un nuevo bloqueo y censura de las redes sociales, al menos así lo denuncia el grupo Netblock, que indica que Twitter y Soundcloud han sido acallados este lunes 4 de marzo producto del anunciado retorno del "presidente encargado" Juan Guaidó a Caracas.

Confirmed: Twitter platform, backend and image servers restricted in #Venezuela from 3:10 PM UTC (11:10 AM VET) as citizens take to streets under hashtag #4MVzlaALaCalle

following Guaidó return #KeepItOn ⬇️https://t.co/g64fOf40y2 pic.twitter.com/RBDk4biqrE — NetBlocks.org (@netblocks) March 4, 2019

Según el sitio de Netblock: "Los servidores de imágenes y backends de Twitter han sido bloqueados en Venezuela desde las 3:10 pm UTC en el proveedor estatal CANTV (AS8048) y su red móvil Movistar, ya que el líder interino Juan Guaidó llega a Caracas después de un recorrido por países vecinos llamando a los partidarios a las calles bajo el hashtag # 4MVzlaALatra".

Here is the proof. I live in venezuela and I can confirm that images don't load. pic.twitter.com/1Pz5oSIdlY — ImMenS (@MeIsMenS) March 4, 2019

Soundcloud también es bloqueado en Venezuela

Netblock también denuncia que desde el 27 de febrero que la plataforma Soundcloud, donde grupos venezolanos suben sus podcasts para informar la situación del país, también sufren bloqueos.

As #Venezuela's Guaidó posts updates to #Soundcloud, it's worth noting the audio streaming platform has been restricted by state-run provider CANTV (AS8048) since 27 February when Twitter was also briefly cut #KeepItOn ⬇️https://t.co/0GoBnkQJlb pic.twitter.com/0NSaY51CsL — NetBlocks.org (@netblocks) March 4, 2019

El Grupo NetBlocks se define en su sitio web: "como un grupo de la sociedad civil que trabaja en la intersección de los derechos digitales, la seguridad cibernética y la gobernanza de Internet. Independiente y no partidista, NetBlocks se esfuerza por un futuro digital abierto e inclusivo para todos".

Confirmado por @netblocks que Soundcloud, plataforma utilizada por Juan Guaidó para el mensaje de hoy, fue bloqueado por Maduro y CANTV desde el 27 de febrero. Es por esto que usuarios tienen problemas al reproducir la la nota de voz de Guaidó #4MVzlaALaCalle #4mar https://t.co/HplXkimWy2 — Amir Richani (@amir_richani) March 4, 2019