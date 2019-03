¿Stories en Twitter? La red social estrena una nueva herramienta de cámara

Finalmente Twitter ha hecho pública la llegada de su nueva herramienta de cámara. Se trata de una forma para compartir imágenes y video de una forma similar a como hacen otras redes sociales con modo "Stories" como Instagram o Snapchat.

La funcionalidad había sido tema de rumores durante muchísimo tiempo (más de lo que se creería). La gente había estado a la expectativa de que la red social del pajarito (la cual a veces es muy conservadora) se decidiera finalmente a responder a la popularidad del formato stories.

Sin embargo, más allá de poder publicar historias, Twitter trae simplemente una forma más práctica de compartir material audiovisual en su plataforma. Antes había que redactar un tweet, adjuntar un archivo, y finalmente publicarlo. Ahora, el cambio facilitaría el proceso al poder abrir la cámara con solo deslizar el dedo a un lado.

La red social hizo el anuncio recientemente en un video muy corto. Se espera que en los próximos días los usuarios empiecen a disfrutar ya de esta funcionalidad.

See it? Tweet it! Our updated camera is just a swipe away, so you get the shot fast. Rolling out to all of you over the next few days. pic.twitter.com/moOEFO2nQq

— Twitter (@Twitter) March 13, 2019