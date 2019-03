Twitter prueba función para ocultar respuestas a publicaciones

Twitter no ha dejado de expandir sus horizontes, probando más y más funciones que en teoría podrían ayudarle a posicionarse. O por lo menos mantener a sus usuarios, en un escenario donde la competencia es cada vez más ruda.

Tal vez es por ello que la plataforma se ha decidido unir a esta tendencia, donde las redes más famosas se copian funciones entre ellas. Y ahora Twitter ha decidido integrar una nueva opción, donde los usuarios podrán ocultar publicaciones.

La investigadora de seguridad Jane Manchun Wong, compartió a través de su cuenta múltiples capturas de pantalla de la nueva herramienta. En donde se muestra cómo "Ocultar Tuit" permitirá no mostrar a los demás las respuestas a sus publicaciones originales:

Twitter is testing replies moderation. It lets you to hide replies under your tweets, while providing an option to show the hidden replies pic.twitter.com/dE19w4TLtp

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) February 28, 2019