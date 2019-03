Este sencillo método te permitirá descargar cualquier video de Twitter

Una cuenta automatizada en Twitter y creada por un desarrollador particular ayuda a los usuarios de la red social a descargar videos.

Twitter es una plataforma en la que todo el tiempo se comparten opiniones y diversos contenidos. Si bien no es tan exitosa como Facebook, sus usuarios todavía siguen muy activos compartiendo hasta los hechos más virales.

No obstante, hay un hecho que puede incomodarle a más de un usuario. Si has utilizado Twitter te habrás dado cuenta que si quieres hacerte con un video subido a la plataforma se te hará complicado lograrlo. Simplemente no hay manera natural para descargues un video a tu dispositivo.

Pero esto no quiere decir que sea imposible. Este problema llegó también a fastidiar un día al desarrollador de software nigeriano Shalvah Adebayo, quien decidió idear una forma para fuera fácil descargar videos en Twitter.

Así, se dedicó a la creación de una cuenta llamada DownloadThisVideo. Esta cuenta en realidad es la fachada de un sistema automatizado que responde a las peticiones de cualquier persona que requiera su ayuda para descargar material audiovisual en la plataforma. Según su blog, cualquier usuario puede pedir su ayuda sin necesidad de pagar nada. Con solo mencionarlo se podrá concretar una descargar en dos minutos o menos.

¿Cómo descargo un video?

Lo primero que debes hacer es buscar el tweet del que desees descargar el video. Una vez hecho esto, debes RESPONDERLO (no citarlo) y mencionar la cuenta del robot (@this_vid). Únicamente con la mención debes publicar la respuesta.

Deberás esperar un momento hasta que el robot te responda de manera automática. En ese momento te mostrará un link de descarga. Al abrirlo te mostrará las opciones "View Link" o "Video Tweet". Accede al primero.

Aparecerá una pantalla con el video completo. Si estás en PC, deberás darle click derecho para abrir las opciones y oprimir "Guardar Video como…" Si estás en Android, mantén oprimida la pantalla y selecciona "Descargar video". Para el caso de iOS, el portal del robot explica que es necesaria una aplicación de terceros como VLC Media Player.