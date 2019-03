Peligro en Twitter: no cambies tu fecha de nacimiento a 2007

Twitter es una plataforma que tiene bastantes tareas por realizar para afinar su manera de moderar contenidos dentro de la plataforma. En algunas cosas ha avanzado mucho, pero en otras simplemente ha automatizado procesos. Y eso se ha vuelto un peligro gracias a los bromistas.

Durante las últimas semanas ha comenzado a circular dentro de la red social una serie de mensajes. En donde se invita a los usuarios a cambiar su fecha de nacimiento al año 2007.

damn changing your birth year to 2007 makes your twitter feed all colourful we been missin out

Se supone que al hacer eso se activaría una nueva interfaz de la plataforma. Con un montón de colores y funciones novedosas escondidas.

Pero la realidad es que todos los que lo hacen obtienen en automático un bloqueo absoluto de su cuenta, sin posibilidades de recuperarla fácilmente.

El motivo de esta situación es simple. Si leemos los términos y condiciones del uso de Twitter veremos que la edad mínima para tener una cuenta dentro de la red social es de 13 años.

De manera que si cambiamos nuestra fecha de nacimiento a 2007 en automático el sistema detectará que somos menores a ese rango y bloqueará sin miramientos nuestra cuenta.

Al parecer muchas víctimas han caído en esta broma de mal gusto. Ya que Twitter ha tenido que publicar una serie de comentarios en su cuenta oficial al respecto:

If your account was locked after changing your Twitter birthday to 2007, please follow the instructions that were sent after the change was made to your account.

— Twitter Support (@TwitterSupport) March 26, 2019