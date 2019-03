Turok: Dinosaur Hunter llegará en versión para Nintendo Switch

La versión remasterizada del juego clásico de Nintendo 64 se lanzará este mes en la eShop.

Desde hace tiempo se venía hablando de la posibilidad de que Turok: Dinosaur Hunter también llegara en versión para Nintendo Switch, y hoy tenemos que finalmente se ha confirmado la información.

Justo en el marco del aniversario número 22 de este título clásico lanzado en Nintendo 64, se ha anunciado que la versión remasterizada se lanzará en Switch el próximo 18 de marzo a través de la eShop con un precio de USD $25.19.

¡Turok está de vuelta y ningún dinosaurio está a salvo! Cuando se lanzó por primera vez en 1997, Turok introdujo a los jugadores a un mundo repleto de enemigos astutos, trampas, acertijos y armas letales, todo en un vasto entorno 3D listo para ser explorado. ¡Ahora, el clásico ha sido restaurado y mejorado con un nuevo motor gráfico y nuevas características!

Cabe recordar que esta versión remasterizada a cargo de Nightdive Studios, que mejora algunos elementos como efectos, distancia de dibujado y resolución, se puso disponible hace algunos años en Xbox One y PC.

Probablemente también se lanzará Turok 2 en Switch

Por cierto, está circulando un reporte que indica que la versión remasterizada de Turok 2: The Seeds of Evil también llegará a Nintendo Switch, aunque hasta el momento no se ha confirmado de forma oficial.