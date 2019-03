Trump señala que Google está comprometido con militares Norteamericanos y no con los de China

Trump entregó esta declaración en su Twitter personal luego de haber concretado una reunión con el consejero delegado de Google Sundar Pichai.

Donald Trump, actual Presidente de los Estados Unidos, entregó una celebre declaración como ya nos tiene acostumbrados, a través de su Twitter luego de sostener una reunión este miércoles con el Consejero delegado de Google Sundar Pichai, en la cual certificó que la compañía está comprometida con el ejercito de los Estados Unidos y no con los militares Chinos como se había estado rumoreando.

Todo esto surgió por el mismo Presidente Trump, ya que hace unas semanas se quejó a través de la misma plataforma señalando que la compañía "estaba ayudando a China y a su ejercito". Recordemos que a mediados del 2017 la compañía Estadounidense abrió una un laboratorio de Inteligencia artificial en Beijing, causando la preocupación del actual gobierno.

Es más, el general Joseph Dunford había asegurado en una reciente declaración que aquel laboratorio construido por la compañía en China beneficiaba directamente a su ejercito. Es por esto que la reunión entre el mandatario y el CEO de Google era necesaria para aclarar puntos y limar asperezas entre ambos.

Trump nuevamente amigo de Google

Luego de concluida la reunión, el Presidente escribió lo siguiente a través de su cuenta personal en Twitter "Me acabo de reunir con Sundar Pichai, Presidente de Google. Me aseguró con firmeza que está totalmente comprometido con el Ejercito de Estados Unidos y no con los militares Chinos".

En un segundo tweet el mandatario agregó "También hemos hablado con sobre la imparcialidad política y varias cosas que Google puede hacer por nuestro país.!La reunión terminó muy bien¡" concluyó su mensaje el Presidente a través de su cuenta de Twitter.

No podemos dejar pasar el error que cometió el Trump al mencionar que Sundar Pichai es el "Presidente de Google", siendo que su real cargo en la compañía es ser el actual CEO.

Finalmente, desde Google declararon que se encuentran satisfechos de mantener un constante dialogo y conversaciones productivas con el presidente en las cuales se trataron temas como el crecimiento de las tecnologías emergentes, el futuro de la mano de obra estadounidense y el compromiso que tienen como empresa de trabajar con el Gobierno de los EEUU.