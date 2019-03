Muestran el primer tráiler de la película animada de Batman vs. Tortugas Ninja

Nerdgasmo total.

Se ha liberado el primer tráiler de la película animada de Batman vs. Tortugas Ninja que está inspirada en el famoso cómic de 2015 que reúne al hombre murciélago con los héroes con caparazón.

Al igual que en el cómic del escritor James Tynion IV y el artista Freddie Williams II, las tortugas llegarán a Ciudad Gótica en búsqueda de Shredder que se ha aliado con Ra's Al Ghul para destruir la ciudad, pero al principio no tendrán una cálida bienvenida de parte de Batman y deberán convencerlo de convertirse en su aliado.

La película animada llamada Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles cuenta con la dirección de Jake Castorena, mientras que la adaptación del guión estuvo a cargo de Marly Halpern-Graser, y se trata de una colaboración entre Warner Bros. Animation, Nickelodeon y DC para reunir los mundos de Batman y TMNT de forma épica.

Elenco de voces

En cuanto a voces encontramos varias cosas interesantes como Troy Baker interpretando a Batman y el Joker, y es que Baker ha trabajado en videojuegos como Batman: Arkham Origins y The Last of Us y será el primero en dar voces a los dos personajes en la misma película.

El resto del elenco lo completan Darren Criss, Kyle Mooney, Baron Vaughn y Eric Bauza como Raphael, Michelangelo, Donatello y Leonardo, respectivamente, Rachel Bloom como Batgirl, Ben Giroux como Robin, Brian George como Alfred, Jim Meskimen como el Comisionado Gordon, Tom Kenny como El Pingüino, John DiMaggio como Mr. Freeze, Tara Strong como Harley Quinn y Poison Ivy, Carlos Alazraqui como Bane, y Cas Anvar como Ra’s al Ghul.

Batman vs. Tortugas Ninja se lanzará durante este trimestre en formato digital y en Blu-ray.