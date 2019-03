Tiroteo en mezquita en Nueva Zelanda: el ataque fue transmitido en vivo

Uno de los atacantes que dejó múltiples víctimas en la ciudad de Christchurch, dijo en vivo "Suscríbanse a Pewdiepie" a segundos de iniciar su horrendo ataque.

Noticia en desarrollo.

Un grupo de tiradores de identidad aún desconocida abrió fuego hace pocos minutos en dos mezquitas en la ciudad de Christchurch, en Nueva Zelanda.

Cuatro sospechosos -tres hombres y una mujer- han sido aprehendidos, sin embargo se cree que hay más tiradores y la policía de la ciudad continúa las labores de búsqueda.

Además se encontraron diversos artefactos explosivos improvisados en autos durante las últimas horas.

El sospechoso detenido transmitió en vivo el inhumano acto durante 17 minutos a través de Facebook Live, usando una GoPro montada y su teléfono móvil, donde es posible apreciar armas automáticas con nombres inscritos, y la entrada -y posterior ataque- del tirador a los visitantes de la mezquita.

Además, el autor de los disparos baja del auto con la frase "Recuerden jóvenes, suscríbanse a Pewdiepie", en referencia al popular youtuber de videojuegos que ha estado ligado en el pasado a situaciones de racismo, además de ser un ícono para la comunidad gamer alt-right angloparlante.

#BREAKING: Police in New Zealand reviewing online posts purportedly written by Christchurch shooting suspect before massacre. In video streamed to Facebook, suspect encourages viewers to subscribe to "PewDiePie," a popular YouTube personality. pic.twitter.com/Pisc4X1UH1 — Matthew Keys (@MatthewKeysLive) March 15, 2019

ACTUALIZADO: Felix Kjellberg, más conocido como el streamer "Pewdiepie", se refirió al incidente en su cuenta de Twitter. El famoso comunicador asegura: "me siento absolutamente enfermo con esta persona diciendo mi nombre. Mi corazón y mis pensamientos van a las víctimas, las familias y todos los afectados por esta tragedia".

Just heard news of the devastating reports from New Zealand Christchurch.

I feel absolutely sickened having my name uttered by this person.

My heart and thoughts go out to the victims, families and everyone affected by this tragedy. — ƿ૯ωძɿ૯ƿɿ૯ (@pewdiepie) March 15, 2019

El atacante, del que sólo se sabe su edad -28 años- y su posible alias -Brenton Tarrant- dejó un manifiesto de 74 páginas en sus redes sociales y en un post del imageboard 8chan donde alaba la "supremacía blanca" y el racismo dirigido a los que considera "invasores".

El manifiesto fue subido a diversos sitios de almacenamiento de archivos y ha sido borrado de la mayoría de ellos.

Hasta el momento se desconoce la magnitud del ataque pero se estima un alto número de víctimas y heridos debido a la concurrencia de ambas mezquitas, las que superaban las 300 personas cada una.

1/4 Due to the ongoing serious firearms incident in Central Christchurch Police would like to remind all parents and caregivers that schools across the city remain in lock down.There is no timeframe at this stage for when the lock down will be lifted. The children are being… — New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019

Según fuentes, se le ha solicitado a los residentes de la ciudad permanecer dentro de sus casas, ya que es posible estar frente a un ataque altamente coordinado, que ocurrió durante la tarde y con mucha gente en sus trabajos o lugares de estudio.

La primer ministro de Nueva Zelanda, Jacinta Arden, reconoció en una conferencia de prensa de emergencia que "este es uno de los días más oscuros de Nueva Zelanda… no hay lugar en este país para actos tan extremos y de violencia sin precedentes".

"This is one of New Zealand's darkest days… There is no place in New Zealand for such acts of extreme and unprecedented violence." Prime Minister Jacinda Arden speaks after Christchurch mass shooting – live updates: https://t.co/CLdzBLwimp pic.twitter.com/8Tdk8MBULp — CNN International (@cnni) March 15, 2019

Ryan Mac, editor de tecnología de BuzzFeed, señala que el video del tiroteo ha sido subido en numerosas ocasiones a la plataforma YouTube para ser replicado y viralizado, y que si bien el algoritmo ha detectado y marcado el video como violento, no ha sido eliminado y puede verse pasando un chequeo de edad simple.

Por su parte, Twitter está activamente removiendo réplicas de las imágenes del tiroteo en la red social.