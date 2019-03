Are go: Scott Tracy de los Thunderbirds ha muerto

Los Thunderbirds están de duelo, ya que Shane Rimmer, quien fuera la icónica voz de Scott Tracy en la serie de animación, falleció a los 89 años.

Scott fue el hijo mayor del empresario y financiador de Rescate Internacional, Jeff Tracy, el personaje fue el principal piloto del Thunderbird 1. Normalmente es responsable de pilotear la nave y ser el primero en llegar a la zona de peligro, pero también tiene la tarea secundaria de ser el copiloto del Thunderbird 3 y conducir los vehículos de rescate junto con su hermano Virgil Tracy.

El nombre de Scott es en honor al astronauta Scott Carpenter.

Shane Rimmer fue la voz principal de Scott Tracy durante los años 60, justo cuando la popularidad de la serie estuvo en su máximo apogeo.

The sad news that Shane Rimmer has died has come as a real shock to all of us at Anderson Entertainment and we send our thoughts and condolences to Shane's family and friends.

We'll be celebrating Shane's amazing life and career on Monday's #GerryAndersonPodcast pic.twitter.com/wzNWT9tjR9

— Gerry Anderson MBE (@GerryAndersonTV) March 29, 2019