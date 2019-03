Es oficial: la prioridad de Warner es hacer nuevas películas de The Matrix

The Matrix regresará a las salas de cine. Es uno de los proyectos de máxima prioridad para los ejecutivos de Warner Bros.

The Matrix es un clásico que se había salvado de los reboots. Pero ya no más. Hace algunas semanas tuvimos oportunidad de por fin conocer las razones por las que esta cinta de culto nunca fue protagonizada por Will Smith. Pero parece que el actor podría tener una nueva oportunidad.

En una explosiva entrevista con el diario de Los Angeles Times el CEO de Warner, Kevin Tsujihara, habló sobre los proyectos de máxima prioridad para el estudio ahora.

Luego del fracaso de relativo de algunas franquicias que supuestamente serían grandiosas y no lograron dinero en taquilla. Como sucedió con las secuelas de LEGO y Fantastic Beasts. Ahí, el ejecutivo reveló que entonces irían por más películas de dos sagas muy conocidas:

Tenemos increíbles franquicias como The Matrix. Nos encantaría trabajar con George Miller para promover la franquicia Mad Max.

El directivo habló de los motivos por los que las secuelas más esperadas de su estudio terminaron fracasando. Y no profundizó más sobre los planes precisos que tienen con respecto a Mad Max y The Matrix. Pero tienen a ambas propiedades en la mira. Eso es un hecho.

Y sin embargo esto termina por confirmar esos viejos rumores; en donde se hablaba de un inminente reboot de la franquicia.

¿Están interesados en volver a ver esta historia en el cine?

¿O prefieren que no toquen la saga?