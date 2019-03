Terraplanistas planean una expedición a la Antártida para ver el borde del planeta

Incluso el famoso youtuber Logan Paul ha expresado su deseo de viajar a la orilla del mundo.

Por increíble que parezca, cada vez es más popular la teoría conspirativa que asegura que la Tierra en realidad es plana, y es que ese grupo de personas conocidas como Terraplanistas antes solo parecían trollear en Internet, pero la comunidad ha ido creciendo al grado de que ya se están organizando convenciones, cruceros, una serie de televisión y hasta expediciones para descubrir supuestas verdades ocultas.

Dicho esto, ahora tenemos que un grupo de estos terraplanistas están planeando una expedición por la Antártida para ver con sus propios ojos el borde del planeta (vía Forbes).

Esta idea surgió después de que el explorador Colin O'Brady realizó un viaje de 54 días a la Antártida que generó un fuerte debate entre creyentes y críticos de la teoría de la Tierra plana.

Así que para intentar buscar respuestas definitivas, figuras mediáticas como Robbie Davidson que es el fundador de la Conferencia Internacional de la Tierra Plana y el youtuber Logan Paul están hablando de organizar una expedición a la Antártida para confirmar la teoría.

Logan Paul y su documental

Logan Paul está involucrado en todo esto debido a que prepara un documental llamado "La Tierra Plana: Hasta el borde y de vuelta" que se estrenará el próximo 20 de marzo, y aunque ha estado asistiendo y entrevistando a personalidades del mundo de terraplanistas, su video parece tener tono de sátira.

Aún así el polémico youtuber ha sido criticado por la prensa estadounidense al considerar que es irresponsable promover esta teoría en algo que podría ser una simple estrategia para ganar fama y seguidores.

Sobre el asunto, Paul comentó: "Me considero un hombre de la verdad, alguien que odia ser ignorante. No me avergüenza decir que voy a salir del cl0set de la Tierra plana. Si voy a poner mi nombre ahí (como Terraplanista), quiero conocer los hechos. El hecho de que no hayamos vuelto a ir a la Luna en más de 50 años, el hecho de que la luna emite su propia luz. Algunos de los mejores científicos no pueden explicar la gravedad; Neil DeGrasse Tyson, Bill Nye, ¿será siquiera que lo saben? Quiero explorar todo por mi propia cuenta y mantener una mente abierta."

Ya veremos en que termina el plan de este viaje a la Antártida para comprobar esta teoría que parece imposible que tenga verdaderos creyentes.