TEENAGE WASTELAND.

Fanáticos de la nostalgia sobre la nostalgia de la nostalgia, al fin tenemos el trailer de la tercera temporada de Stranger Things.

Como podemos ver los niños ya no son tales, son adolescentes y para poder darnos golpes certeros a lo retro y cool la pieza se musicaliza con Teenage Wasteland de The Who.

Todos los protagonistas siguieron con sus vidas de manera "normal" después de los eventos sucedidos en la segunda temporada, de los cuales no hablaremos por quienes no la hayan visto, pero les recomendamos que la hagan porque es bastante entretenida.

La fórmula de Stranger Things sigue firme y los elementos utilizados hacen referencia directa a la cultura pop de la época, como las peleas de sables de Star Wars y otros guiños con los que te puedes entretener en el trailer.

Por si quieren armar teorías conspirativas sobre lo que sucede en ese pueblo, Netflix liberó el nombre de cada capítulo:

La fecha de estreno es -oh, sorpresa- el 4 de julio, donde las celebraciones en tierras norteamericanas estarán a más no poder, excepto este año donde la gente estará en sus casas viendo la serie. Usted es malévolo señor Netflix, no quiere que la gente esté en las calles.