Taxistas en México exigen al gobierno retirar aplicaciones como Uber

Los taxistas en México continúan con su lucha contra las aplicaciones de transporte, buscan eliminarlas por completo, como siempre.

De nuevo los taxistas mexicanos se quejan de aplicaciones como Uber y Cabify, ahora incluso demandan su retirada ante el gobierno. Ya que al parecer es mucho mejor ponerle el pie a los demás en lugar de mejorar.

¿Mejorar? ALV

Bien lo dice la famosa frase, hay que renovarse o morir. Renovarse puede hacerse de muchas maneras, pequeños cambios. Desde sonreír a tus clientes, buscar que se sientan más cómodos en tu unidad y no fumar mientras llevas pasaje. Es tan sencillo también como no hacer parada si no piensas trabajar o dar un precio justo por el servicio.

Sin embargo, parece que los modales, el respeto ajeno más básico que existe, no es cosa de taxistas. Al menos no de la mayoría de estos, ya que se sienten amenazados por un servicio limpio y eficiente. Es por eso que ahora se encuentran exigiendo al gobierno que retiren a Cabify y a Uber del territorio mexicano.

Las personas prefieren este tipo de servicios gracias a que, a parte de todo lo anterior, los precios no buscan estafar a las personas. Claro, no todos los conductores cumplen con esto, pero son la minoría.

En cambio, los taxis comunes en su mayoría son deficientes. Pero en lugar de buscar mejorar, decidieron abrir un caso ante el gobierno.

Bajo la excusa de no es una competencia justa en el mercado de transporte. El Movimiento Nacional Taxista decidió tomar cartas legales en el asunto. Manifestando que aplicaciones estilo Uber actúan por encima de la ley en México y el mundo.

En 2023 tienen pensado captar 411 millones de dólares. Para un valor de ocho mil 15 millones de pesos de los que se llevarán libres, sin pago de impuestos. Dos mil millones de pesos, ingreso que si fueran sometidos al fisco podrían generar una alta derrama económica para el país.

Además añadieron.

Mediante sus plataformas se han saltado los controles de la democracia mexicana, pero también de otros países de Europa, Asia y América Latina.

Aún falta saber la respuesta del gobierno ante esto, pero algo es seguro. Hasta que no mejoren su servicio de forma significativa, las personas seguirán prefiriendo a las aplicaciones de transporte.