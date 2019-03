Todo fue una broma: Estos fueron los memes que dejó la falsa noticia de la visita de Quentin Tarantino a Barranquilla

Los organizadores del Festival Internacional de Cine de Barranquilla reconocieron que la supuesta visita de Tarantino fue una estrategia publicitaria.

Hace poco los colombianos fueron sorprendidos con una noticia sin igual: El famoso director de cine Quentin Tarantino haría su aparición en el Festival Internacional de Cine de Barranquilla (FicBaq). La información dejó a más de uno anonadado y con ganas de asistir al evento para poder conocer al personaje.

No obstante, la alegría no duró mucho. Hace unas pocas horas los organizadores del festival reconocieron que Tarantino no vendría a Barranquilla. Al parecer, todo habría sido una broma…

Más que una broma, el hecho fue una estrategia publicitaria para hacer notar más al FicBaq. En un comunicado los organizadores hicieron mención de lo que hizo Orson Welles en 1938. En ese entonces transmitió por radio "La Guerra de los Mundos", con el cual hizo creer a la población de Nueva York que habían sido invadidos por los extraterrestres. El documento prosigue así:

“80 años después hemos anunciado en una hermosa ciudad del Caribe colombiano la llegada de un ser llegado de otro mundo, pero en vez de provocar pánico y rechazo, hemos generado el entusiasmo inusitado de miles de personas que quieren estar cerca de Quentin Tarantino. En un mundo inmerso en las redes, bastó solo una chispa para encender una llamarada, una bomba".

Posteriormente los directivos dieron la cara frente a los medios que habían engañado días atrás. Por ejemplo, el codirector Giuliano Cavalli, explicó en Blu Radio que eso se realizó con la intención de resaltar que el festival se encuentra en las últimas:

Ustedes cómo creen que un festival que se hace con 60 millones de pesos traiga a Quentin Tarantino. Cuando lo llamamos nos dijo que venía en avión privado".

Por otro lado, Cavalli añadió que junto a sus colegas no consideraron su acción como fakenews. Según él, solo fue un llamado de atención a la cultura y a salvar este tipo de eventos que atraviesan una crisis económica. Así, concluyó diciendo que espera la asistencia de la gente a su último acto inaugural como festival de cine.

Escarnio público

El engaño produjo malestar en la población, quienes criticaron duramente la estrategia publicitaria. De hecho, logró indignar hasta la Secretaría de Cultura de Barranquilla y a la propia Alcaldía.

La gente no ha tenido piedad desde entonces. Diversos insultos y memes se han publicado en redes sociales a partir de la decepción de no poder recibir a Tarantino en el país. Estas son algunas de las publicaciones:

Damas y caballeros, con ustedes Quentin Tarantino: pic.twitter.com/kNHHzBgBbF — Internet presenta: Dan. (@DanGamboaB) March 12, 2019

Primeras imágenes de Quentin Tarantino en Barranquilla: pic.twitter.com/f9H3Cq32HW — Jairo Soto Hernández (@JairoSoto) March 12, 2019