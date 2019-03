Los super héroes LGBT ya existen en cómics, manga y películas y son estos

Marvel jura que el mundo ya está listo para el primer super héroe gay, pero parece que se les olvidó toda la representación de cómics, manga y películas.

Marvel declaró hace poco que el mundo ya está listo para el primer super héroe gay. Declaración que no tiene sentido, en especial viniendo de Marvel porque ya existen muchos super héroes pertenecientes a la comunidad LGBT que son bastante buenos.

Wiccan y Hulking

Miembros del equipo de super héroes Young Avengers, estos dos forman una de las parejas gay más famosas de Marvel. Wiccan tiene grandes poderes mágicos, lo cual lo pone en la mira para ser el siguiente Hechicero Supremo. Hulking por su parte, es mitad kree y mitad Skrull, lo cual lo hace extremadamente poderoso.

Catwoman

La eterna enamorada de Batman se ha confirmado como bisexual en el canon oficial del universo DC. Fuera de su eterno amor por Batman e incluso la boda que tuvieron, Selina Kyle tuvo un amorío con la mujer que tomó el papel de la nueva Catwoman. Esto ocurrió cuando ella dejó el pseudónimo y el traje para gobernar el crimen frente a la familia Calabrese.

Puri-Puri Prisioner

No solamente los cómics americanos tienen super héroes, y muestra de ello es One Punch Man. Este manga nos presenta al héroe de Clase S: Puri-Puri Prisioner. Un héroe abiertamente gay quien resulta ser uno de los héroes más poderosos de la tierra. Tiene super fuerza, durabilidad y super velocidad. Estas habilidades se vuelven más fuertes cuando entra en su estilo de combate Angel. Es un personaje muy bien escrito y desarrollado a diferencia de muchos otros en el medio de entretenimiento. Además ha mostrado la voluntad de ser mejor y de probarse a si mismo como el héroe que es.

Deadpool

El mercenario bocazas es sin duda el personaje de Marvel con más carisma de todos, y no es para menos. Tiene su propia serie de cómics, ha matado al universo Marvel completo y tiene su franquicia de películas. Además, como seguramente muchos ya lo saben, Deadpool es pansexual, lo que quiere decir que sus preferencias sexuales no se limitan a nada. Es por eso que ha tenido relaciones amorosas con seres que incluso no son humanos. Sobre todo, tiene un crush con Spider-Man y con su propio compañero de aventuras, Cable.

Green Lantern

Alan Scott es el Linterna Verde original en los cómics hechos por DC Comics. Sin embargo, no es de su primera encarnación de la que hablaremos aquí, sino de su reimaginación años después durante los eventos ocurridos en la Tierra-Dos. En este universo, Alan Scott es un Linterna Verde abiertamente gay que además es dueño de una enorme compañía de entretenimiento.

Tiger

Originalmente una mujer, Tiger es un héroe transexual perteneciente al equipo de super héroes “Wild, Wild Pussycats”. Este equipo se especializa en rescates de montaña y son muy populares dentro del universo de My Hero Academia. Él tiene la habilidad de poder estirar y moldear su cuerpo a placer, además de contar con super fuerza. Lo cual lo vuelve un miembro muy importante de su equipo y un héroe muy admirado por los estudiantes.

Mystique

La mutante de piel azul ha tenido incontables aventuras junto a los X-Men y en contra de ellos también. Este personaje ha aparecido en casi todas las películas de X-Men, pero nunca han hecho énfasis en su bisexualidad. Ya sea por censura o porque el guion no lo amerita. Decidieron no hacer referencia a sus preferencias en las cintas. Pero aún así, Mystique es la primer super heroína perteneciente a la comunidad LGBT en aparecer en una película.

Harley Quinn y Poison Ivy

Las dos se quedan juntas puesto que son la pareja gay más famosa del universo DC. Después de que Harley Quinn hiciera su primera aparición en la serie animada de Batman, se le comenzó a emparejar con Poison Ivy. Sin embargo, nunca se hizo énfasis en que tipo de relación tenían las dos. Tuvieron que pasar un par de años para que su relación amorosa se hiciera oficial en los cómics de DC.

Sailor Neptuno y Sailor Urano

Cuando esta pareja de super heroínas llegó al continente americano, se les cambió su relación y en lugar de ser pareja, las hicieron primas. Sin embargo, ellas dos rompieron esquemas en más de un sentido dentro de la serie de Sailor Moon. Ya que esta pareja es una de las primeras en representar una relación entre dos mujeres en los medios masivos. Mientras que Sailor Neptuno es bisexual, Sailor Urano es lesbiana.

Negasonic Teenage Warhead y Yukio

Aunque su relación en los cómics es muy distinta a la vista en las películas de Deadpool. Ellas dos aparecen como una pareja abiertamente gay en Deadpool 2. Aunque parece que sus personalidades no son compatibles, siguen siendo relevantes en esta época, sobre todo con las declaraciones de Marvel. Negasonic tiene muchos poderes, los que incluyen la telepatía, super fuerza, predicción del futuro, reflejos y agilidad sobrehumanos, manipulación de la realidad y telekinesis. Por su parte Yukio tiene un intelecto nivel genio, grandes habilidades en combate cuerpo a cuerpo y una excelente puntería con las armas.

Sé que dejamos a muchos fuera, pero esto demuestra que el mundo de los cómics siempre ha estado bien representado. Además de que un personaje puede ser muy bueno siempre que esté bien escrito, sin importar sus preferencias sexuales.