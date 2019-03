Streaming del tiroteo en Nueva Zelanda no debe ser compartido, dicen las autoridades

Anoche se vivió uno de los hechos más oscuros del último tiempo, donde un tirador abrió fuego en una mezquita en Nueva Zelanda, mientras transmitía todo por Facebook Live.

En su momento el video fue altamente compartido y la gente se preguntaba cómo es que Facebook no reaccionaba, marcando otro episodio en su historial de errores y horrores.

Pero al tratarse de internet, cuando el material ya estaba abajo, miles de veces ya se había subido en otras plataformas y redes sociales, que también fallaron en controlar su propagación.

Las autoridades han hecho llamados explícitos a la población a que no se comparta el video. Sin ir más lejos, es de altísima sensibilidad y además es exactamente lo que este monstruo querría ¿no?

Police are aware there is extremely distressing footage relating to the incident in Christchurch circulating online. We would strongly urge that the link not be shared. We are working to have any footage removed.

— New Zealand Police (@nzpolice) March 15, 2019