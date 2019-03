Mira aquí el primer episodio de State of Play con novedades sobre PlayStation 4

Se llevará a cabo hoy lunes a las 3:00 PM del centro de México / 6:00 PM de Santiago de Chile.

Hoy lunes 25 de marzo se llevará a cabo el primer episodio de State of Play, que como les comentamos recientemente será una transmisión donde Sony Interactive Entertainment revelará algunas novedades sobre juegos para PlayStation 4 y PlayStation VR.

State of Play les traerá actualizaciones y anuncios del mundo de PlayStation. Nuestro primer episodio mostrará los próximos lanzamientos para PS4 y PS VR, incluyendo nuevos avances, anuncios e imágenes.

El evento digital comenzará a las 3:00 PM de la Ciudad de México / 6:00 PM de Santiago de Chile y podrán seguirlo en vivo en el video a continuación:

Novedades sobre PS4 y PS VR en State of Play

De momento se desconoce qué es lo que presentará Sony en el evento, pero se espera que veamos nuevos detalles sobre títulos como The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima y Death Stranding.

Si no pueden seguir la transmisión atentos que en FayerWayer les tendremos todas las novedades.