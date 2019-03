Las películas de Star Wars de los creadores de Game of Thrones podrían enfocarse en la Antigua República

El reporte indica que la historia de las cintas se desarrollará cientos de años antes de los Skywalker.

Ha surgido un rumor que asegura que las nuevas películas de Star Wars a cargo de los creadores de Game of Thrones estarán ambientadas en la era de la Antigua República.

De acuerdo a información del sitio Star Wars News Net (vía IGN), una de sus fuentes que supuestamente ha trabajado en cada película de Star Wars de Disney, tiene el 95 por ciento de seguridad que la nueva serie de películas se desarrollará en los días de la Antigua República, un período que es cientos de años antes de la historia de la familia Skywalker y que se ha tocado en videojuegos como Star Wars: Knights of the Old Republic y Star Wars: The Old Republic.

Star Wars combinada con El Señor de los Anillos

La fuente señala que la era fue elegida debido a que Disney quiere expandir la línea de tiempo de Star Wars y así atraer a una audiencia más del estilo de Game of Thrones, indicando que las cintas serían como una combinación entre Star Wars y El Señor de los Anillos.

Aún así Star Wars News Net nos recuerda que de momento todo esto debe tomarse como un simple rumor ya que proviene de una sola fuente, aunque en el pasado ya ha comprobado ser confiable.

Este proyecto supuestamente se comenzará a grabar en la próxima temporada de otoño del hemisferio norte, y como se reveló el año pasado David Benioff y D.B. Weiss se encargarán del guión y de la producción de esta trilogía que probablemente se ubicaría unos 4000 años antes de la formación de la República Galáctica.

Por su parte, la última temporada de Game of Thrones se estrenará el próximo 14 de abril.

¿Les agrada la idea de que se hable de las épocas de la Antigua República en una nueva serie de películas de Star Wars?