Video: mira los primeros 9 minutos de Spider-Man: into the Spider-Verse

Sony ha liberado el inicio de la película debido a su lanzamiento para plataformas digitales.

Spider-Man: into the Spider-Verse fue la mejor película de animación del año pasado. No en vano se le hizo justicia a la película en la pasada entrega de los Premios Óscar 2019; con la estatuilla a la mejor cinta animada.

Aquí en FaryerWayer amamos cada segundo de la cinta y no podíamos esperar para volver a verla una vez que salió de cartelera en salas de cine. Sony Pictures Entertainment parece estar consciente de esas ansias colectivas. Así que ha liberado los primeros nueve minutos de la película.

Sucede que Spider-Man: into the Spider-Verse está celebrando su ya muy cercano lanzamiento al mercado en medios físicos y digitales.

De modo que el estudio decidió festejar eso compartiendo al mundo completamente gratis y legalmente el inicio de la cinta.

Este movimiento ayudará a los indecisos que no han visto la cinta. Ya que esos primeros nueve minutos definen bien el tono de la historia y el estilo distintivo de la animación.

Además de que detonarán muchas risas entre los devotos a la trilogía original de Sam Raimi. Spider-Man: into the Spider-Verse saldrá a la venta este 19 de marzo de 2019.

Mientras, esas dos semanas de espera pueden ser mitigadas con este espectacular video de su inicio.