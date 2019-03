SpaceX lanza con éxito Crew Dragon, su primera nave para transportar astronautas a la EEI

Se trata de un vuelo de prueba que además de suministros lleva un maniquí con sensores.

SpaceX ha vuelto a hacer historia esta mañana ya que logró lanzar con éxito Crew Dragon, su primera cápsula diseñada para transportar astronautas con destino a la Estación Espacial Internacional (vía Engadget).

En conjunto con la NASA, el lanzamiento se realizó desde el Cabo Cañaveral, específicamente de la histórica plataforma 39A desde donde han despegado las misiones Apolo en los años 60 y 70.

"¡Despega! El siguiente gran salto en un nuevo capítulo de los sistemas de vuelos espaciales humanos de los Estados Unidos ha dejado la plataforma," escribió la NASA en su cuenta de Twitter.

LIFTOFF! The next big leap in a new chapter of U.S. human spaceflight systems has left the pad. @SpaceX’s #CrewDragon demo flight will be the 1st commercially-built & operated American spacecraft designed for humans to dock at the @Space_Station. Watch: https://t.co/Fm5NQSfAXJ pic.twitter.com/YoiOf67kQL — NASA (@NASA) March 2, 2019

Today’s successful launch marks a new chapter in American excellence, getting us closer to once again flying American Astronauts on American rockets from American soil. Congratulations to the @SpaceX and @NASA teams for this major milestone in our nation’s history. #LaunchAmerica pic.twitter.com/Gk8c9EdXNO — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) March 2, 2019

Crew Dragon is on its way to the International Space Station! Autonomous docking at the @Space_Station set for early tomorrow morning. Watch live starting at 3:30 a.m. EST, 8:30 a.m. UTC → https://t.co/gtC39uBC7z — SpaceX (@SpaceX) March 2, 2019

La cápsula Crew Dragon está planeada para reemplazar a las naves Soyuz rusas, destacando que sería la primera nave tripulable de Estados Unidos construida por una iniciativa privada.

Este vuelo de prueba sin tripulación es llamado "Demo Mission-1 (DM-1)" y tiene como objetivo comprobar que SpaceX es capaz de realizar este tipo de viajes de forma segura y confiable, y de demostrarlo obtendría un contrato de 2,600 millones de dólares.

Lleva a bordo un maniquí con sensores llamado Ripley

En este viaje Crew Dragon transporta 180 kilogramos de suministros, pero también lleva un antropomórfico bautizado como Ripley, similar al que está a bordo del deportivo Tesla que fue enviado al espacio, que cuenta con sensores para recolectar datos vitales para la seguridad de los astronautas.

La cápsula despegó con un cohete Falcon 9 reutilizable y ahora se encuentra realizando maniobras mientras se acerca a la EEI, donde se espera que mañana domingo pueda atracar de forma autónoma y permanecerá ensamblada hasta el 8 de marzo.