Programador George Hotz plantea que la realidad es una simulación y puede hackerarla

Según Hotz el mundo en el cual vivimos es un artificio y los humanos podríamos corregir todas las imperfecciones que tiene nuestra realidad.

Al parecer, toda la realidad en al cual existimos podría ser una simulación o un videojuego y que podría ser cambiada en su totalidad a través de programas. Así por lo menos lo cree el conocido programador George Hotz, hacker y programador de renombre mundial el cual señalo en su pasada exposición en conferencia SXSW 2019 realizada en la ciudad de Austin en EEUU ,que para él la realidad es una simulación y puede ser cambiada.

La tesis que plantea Hotz se basa en el argumento de que todos somos seres inteligentes, y por esto, si los humanos logramos pensar en cosas más inteligentes que nosotros ,podríamos comprender que entre esas cosas y nosotros se ha creado una "jaula", la cual podría tenernos "dormidos" y no tendríamos la capacidad de reconocer. Sin embargo, el programador no quiso profundizar más en su planteamiento debido a la falta de pruebas de que esto sea la realidad o no.

Es evidente que el programador cree que podemos estar en un "mundo mejor", y para esto el plantea que los humanos podríamos eliminar todos los elementos negativos del universo mismo si logramos el "sistema" que crea toda esta simulación para su opinión, imperfecta.

¿Simulación o realidad?

La teoría que está exponiendo el famoso programador fue previamente planteada por el sueco Nick Bostrom en el año 2003. La creencia de que estamos viviendo una simulación viene siendo mencionada ya desde hace bastantes años incluso existiendo grandes clásicos del cine como la recordad película Matrix, realizada el año 1999.

Sin embargo, aunque estas teorías conspirativas generalmente tienen una gran cantidad de seguidores en todo el mundo, como por destacar algunos de renombre Elon Musk, cofundador de Tesla Motors defensor de la idea que vivimos en una simulación, para la ciencia actual, realizar algo de esta envergadura, como" hackear a la naturaleza" por ahora es algo completamente alejado de la realidad.