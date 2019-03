Internet tiene un nuevo reto basado en Los Simpsons: El Milhouse Challenge

Los retos de internet nunca dejan de sorprender y ahora surge uno basado en uno de los personajes más queridos de Los Simpsons, el Milhouse Challenge.

Afortunadamente este reto no pone en riesgo la vida de nadie y no intenta atentar contra bienes materiales. Es importante aclarar eso porque ya es ganancia que un reto de Internet no sea de esa naturaleza.

El nuevo reto que está invadiendo las redes sociales hace referencia a un episodio de Los Simpsons. En este, Homero le grita a Milhouse hasta su casa para saber si Bart está con él. Por lo que MIlhouse le grita de regreso diciéndole que probablemente esté con Nelson.

Al parecer, el colectivo de Internet decidió adoptar este fragmento del tercer episodio de la temporada 10. En este capítulo Bart empieza una amistad con Nelson, cosa que no hace muy feliz a Marge.

A partir de entonces, distintos usuarios de Internet han imitado la conversación de Homero y Milhouse. El reto consiste en imitar la escena de Los Simpsons gritando de casa a casa. Lo cual tiene resultados muy divertidos.

Aquí tienes unos cuantos ejemplos.

LA PUTA MADRE JAJAJAJAJAJA AMO A ESTA GENTE pic.twitter.com/lqubGJBprf — 𝔩 𝔦 𝔭 𝔬 (@Lipo_Soff) March 5, 2019

¿Tú que piensas de esto? Parece que por fin hay un reto en internet del cual no va a hablar La Rosa de Guadalupe ¿Verdad?