Simplii actualiza planes en México con precios muy competitivos

Simplii busca ampliar su oferta en México y entrar en el mercado aún con más fuerza que antes, por lo que ofrece dos planes que te pueden interesar.

Simplii busca llevar más opciones para los usuarios de México, por lo que ahora contará con dos planes diferentes. Simplii Go y Simplii Plus serán sus nombres y no solamente serán paquetes con redes sociales ilimitadas.

Planes muy buenos a buen precio

Simplii Go es un plan que ofrece 2.5 GB de datos libres para uso en navegación por tan solo $249 pesos. Por su parte Simplii Plus otorgará 5 GB de datos para navegación a un precio mensual de $349 pesos. Las dos opciones tienen redes sociales ilimitadas, las que incluyen WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram y Snapchat.

No solamente es eso, sino que también tienen mensajes de texto y llamadas ilimitadas. ¿Algo más? Si, roaming sin costo en Estados Unidos. Estos dos planes de internet ilimitado tienen una vigencia de 30 días. Además te permiten compartir el internet compartir tu internet con otros dispositivos.

La compañía busca competir de manera más agresiva y podría dar resultados, ya que sus planes son muy llamativos. Sin embargo, tan solo queda esperar a ver los resultados de este esfuerzo que hacen para crecer en el mercado.

Si eres uno de los usuarios que ya han estado con esta compañía, nos gustaría que nos cuentes tu experiencia en los comentarios.