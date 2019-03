La serie de El Señor de los Anillos de Amazon se ambientará en la Segunda Edad

Con esto se desmiente el rumor que decía que la historia estaría enfocada en un joven Aragorn.

Desde hace tiempo se ha venido hablando sobre la nueva serie basada en El Señor de los Anillos que llegará de la mano de Amazon, aunque la mayor parte de la información eran simples rumores y suposiciones sobre este ambicioso proyecto.

Hoy tenemos que después de algunos teasers, la cuenta oficial de la serie en Twitter ha revelado un dato muy importante, y es que ha dado a conocer que la historia estará ambientada en la Segunda Edad de la Tierra Media, previo a los eventos de la trilogía cinematográfica (vía EW).

Bienvenidos a la Segunda Edad

Como pueden ver a continuación, hace unas horas "The Lord of the Rings on Prime" publicó un tuit con un mapa actualizado de la Tierra Media y la frase "Un Anillo para gobernarlos a todos. Un Anillo para encontrarlos, un Anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. En la Tierra de Mordor, donde yacen las sombras."

Y poco después publicaron una respuesta que dice "Bienvenidos a la Segunda Edad" con un enlace al mapa en el sitio de la serie.

Welcome to the Second Age: https://t.co/Tamd0oRgTw — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) March 7, 2019

Así que aunque había rumores que decían que la historia estaría centrada en las aventuras de un joven Aragorn, ahora tenemos que esta información nos indica que veremos una trama situada en la Edad Oscura que fue la época donde Sauron ordenó la forja de los Anillos de Poder y que cuenta con muchos eventos históricos como la caída de Númenor que no han sido tan explorados, por lo que será interesante ver cómo se presenta este período que abarca 3,441 años en este proyecto para Amazon Prime Video.

Dicho esto, quedamos en espera de más detalles de esta serie que se estrenará dentro de un par de años y que tiene todo para convertirse en una obra épica.

