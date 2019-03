Sega anunció para el 19 de septiembre su consola Genesis Mini

Sega dio a conocer la fecha en que lanzará su plataforma retro Genesis Mini. Será el 19 de septiembre de este 2019.

SEEEEGGGGAAAA!

The iconic SEGA Genesis returns September 19, 2019, with our lovingly crafted SEGA Genesis Mini for $79.99!

Simply plug-in and play 40 of the console's legendary titles, 10 of which we're announcing today.

Learn more and pre-order today: https://t.co/zRqELdIXgt pic.twitter.com/bjtlqMEgEU

— SEGA (@SEGA) March 30, 2019