Santa Clarita Diet estrenará tercera temporada con sorpresas en el personaje Joel

La popular comedia de zombies de Netflix Santa Clarita Diet se estrenará el próximo viernes 29 de marzo en la plataforma de streaming.

Santa Clarita Diet, la comedia de zombies protagonizada por Drew Barrymore y Timothy Olyphant, estrenará su nueva temporada este 29 de marzo, la cual contará con 10 capítulos de media hora de duración y con algunas renovaciones en la trama como corresponde en una nueva temporada.

Recordemos que la plataforma de streaming había anunciado desde mayo del año pasado una posible nueva temporada de la serie, pero no fue hasta febrero del 2019 que esta no fuera confirmada por Netflix. Sin embargo, no fue hasta hoy que se hizo oficial la fecha de estreno y el trailer oficial para la continuación de la popular serie.

Nueva historia en Santa Clarita Diet

Algunas sorpresas en esta nueva temporada van de la mano con el personaje de Joel, el cual, como podemos observar en el trailer, podría transformarse en inmortal al igual que Sheila, todo esto si es que ella logra morderlo, para que así puedan pasar los próximos 1000 años juntos. Esta nueva situación surge debido a que ella se entera en esta temporada que es "inmortal"y esta sería la única forma en que él se transforme en un zombie al igual que la protagonista y así su amor pueda durar por siempre.

Además, en esta nueva temporada de Santa Clarita Diet protagonizada por la familia Hammond, acompañados por su hija Abby y su vecino Eric, los protagonistas continuarán con la adecuación de la familia para seguir viviendo como “gente normal” desde que la protagonista es una zombie, dando énfasis en esta temporada al “amor por sobre todas las cosas”.

La comedia seguirá manteniendo su humor, ya que podremos observar como las desapariciones sospechosas de personas continúan debido al constante"hambre"de la protagonista, debido a su condición de zombie. Por otro lado, podremos ver la integración de nuevas temáticas en esta temporada, relacionadas con los "derechos de los hombres" y de cómo Sheila la continúa con su famosa“búsqueda nazi”.