Este el increíble salario promedio que reciben los empleados de Nintendo

Muchos consideran que trabajar en Nintendo sería un trabajo de ensueño por el simple hecho de estar en una empresa que es legendaria en la industria de los videojuegos y que hace felices a millones de personas en todo el mundo, pero ahora tenemos que además de eso sus empleados gozan de un sueldo más atractivo de lo que tal vez muchos pensábamos.

De acuerdo a información que recientemente ha salido a la luz a través de su sitio web de ofertas de trabajo (vía ZhugeEX), Nintendo Japón ofrece a sus empleados un salario que anualmente promedia ¥9,030,000 JPY, es decir alrededor de USD $80,700 que serían USD $6,750 por mes.

Aunque obviamente hay que tener en cuenta que este dato es un promedio, así que debe haber múltiples puestos con ingresos mucho menores.

Además de la información sobre el sueldo, se menciona que Nintendo Japón cuenta con 2,271 empleados con un promedio de edad de 38.6 años.

Ellos trabajan alrededor de 7 horas 45 minutos diariamente y cuentan con una vida laboral promedio de 13.5 años.

