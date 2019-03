Rogue One iba a ser tan mala como la película de Han Solo con este final descartado

Se filtran detalles sobre la problemática producción de Rogue One: A Star Wars Story y parece que por milagro no fue tan mala como la cinta de Han Solo.

Han pasado dos años desde el estreno de Rogue One: A Star Wars Story. Una película que a estas alturas se ha convertido en una de las secuelas más dignas de la saga original.

Tras el fracaso y controversias detonadas por el Episodio VIII: The Last Jedi y la fallida Solo: A Star Wars Story, Rogue One se ha convertido en una cinta casi de culto. Pero no debemos olvidar que tuvo una producción muy accidentada en donde incluso otro director tuvo que salvarla.

Ahor, Chris Weitz, uno de los guionistas finales de la cinta, acaba de ser entrevistado por el podcast de Cult Popture. Y ahí reveló que Rogue One en realidad tenía un final bien distinto y nada dramático:

No todos morían en la versión anterior a mi arribo a la producción. De hecho, le película terminaba con una boda. Creo que fue porque todos asumían que Disney no iba a permitir que todos los personajes murieran de ese modo.

En el pasado ya hemos abordado cómo Rogue One pasó por un montón de versiones en su guión. En donde una versión del final de hecho salvaba a nuestra protagonista Jyn Erso.

Ahora, gracias a este nuevo dato, podemos inferir sólo dos escenarios: o en algún punto el desenlace era aún más distinto y rosa de los ya conocidos. O nuestra heroína sobrevivía y se casaba con alguien en la última escena.

Al final, parece que Rogue One: A Star Wars Story; iba a tener más o menos el mismo tono que terminó adoptando la película de Han Solo.

Por fortuna para los fans todo terminó en algo completamente distinto.