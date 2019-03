Mayo de 2020: Presidente Piñera anuncia fecha de fin del roaming con Argentina

View this post on Instagram

¿Sabían que en los últimos 6 años más de 9 millones de chilenos han viajado a Argentina y 13 millones de argentinos han venido a nuestro país? Les quiero compartir una buena noticia. Con el Presidente @MauricioMacri celebramos la aprobación del Acuerdo Comercial entre Chile y Argentina que tiene muchos beneficios para todos y uno de los más importantes es que se eliminará el servicio de roaming. Eso quiere decir que a partir de mayo del 2020, si viajas a Argentina podrás ocupar tu plan de celular -llamados y datos- sin cobros adicionales y lo mismo para los argentinos que viajen a Chile. ¡Menos cobros y más facilidades para todos💪🏻!