Revolución Democrática presenta proyecto #MiJefeEsUnaAPP, revisa de qué se trata

El diputado Giorgio Jackson y la diputada Maite Orsini, ambos de Revolución Democrática, darán a conocer un proyecto de ley “sobre trabajo en Plataformas Digitales de Servicios (PDS)”.

Los diputados de Revolución Democrática, Giorgio Jackson y Maite Orsini, anunciarán este lunes un proyecto de ley llamado #MiJefeEsUnaAPP, que pretende resguardar las condiciones laborales de quienes trabajan en aplicaciones móviles, con el fin de acabar con la precarización en cuanto al trato, las jornadas, la seguridad, pagos y despidos, estableciendo un nuevo tipo de contrato de trabajo.

Para impulsar este proyecto, en los últimos dos meses ambos parlamentarios realizaron una encuesta a más de 900 trabajadores y trabajadoras y de Uber, UberEats, Cornershop, Cabify, Pedidos Ya, Glovo, entre otras; y sostuvieron reuniones con la Asociación de Conductores Unidos por Aplicación (ACUA) y trabajadores organizados de UberEats.

Porque en Chile hay miles de personas que son explotadas por jefes y jefas que parecen una app, pero son unas POCAS quienes se enriquecen precarizando el trabajo de MUCHAS, con el diputado @giorgiojackson presentaremos el proyecto #MiJefeEsUnaAPP 👉 pic.twitter.com/R98PGxTEiO — Maite Orsini Pascal (@MaiteOrsini) March 10, 2019

Qué significa el proyecto de Revolución Democrática

La iniciativa contempla una jornada autónoma que otorgue la libertad para escoger sus horarios y la cantidad de trabajo, sin exceder las 12 horas al día ni tampoco las 45 horas a la semana; seguridad laboral frente a accidentes; transparencia en la toma de decisiones y control de la arbitrariedad; remuneración de la jornada pasiva, que se entiende como el tiempo en que el trabajador o trabajadora se encuentra conectada a la aplicación, sin realizar labores por causas que no le sean imputables; notificación de despidos con al menos 30 días de anticipación e indemnización; derecho a la sindicalización; y tutela de derechos fundamentales.

Una encuesta de 900 casos, sumado a asambleas y reuniones con dirigentes nos mostraron cruda realidad: Detrás de Apps hay trabajadores/as q están poniendo en riesgo sus vidas, con pagos miserables y jornadas d + de 12 hrs. Junto a @MaiteOrsini redactamos proyecto #MiJefeEsUnaAPP! pic.twitter.com/pkjd9NoJFX — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) March 10, 2019

El Diputado por el Distrito 10, Giorgio Jackson, indicó que “el avance tecnológico es deseable e inevitable, pero eso nunca puede ser una razón para naturalizar y aceptar los abusos, como los que escuchamos por parte de los trabajadores y trabajadoras con quienes nos reunimos para impulsar este proyecto”.

En esa línea, Maite Orsini, afirmó que “por supuesto que el futuro es con App, pero no puede ser que ese futuro permita que esas App exploten y precaricen como si estuviéramos en 1900. Hay mínimos que estas empresas deben respetar, porque ellas no tienen ‘socios’, sino trabajadores y trabajadoras que no es aceptable que tengan jornadas de 12 horas, que no tengan una estabilidad básica, que por hora no les paguen siquiera el sueldo mínimo o les cambien las reglas de un día para otro y de forma unilateral y abusiva”.

La iniciativa cuenta con el apoyo de la diputada por el Distrito 13 Gael Yeomans, que firmará el proyecto como patrocinadora.