El sneaker más tecnológico que he utilizado: Review de las Under Armour HOVR Infinite [FW Labs]

Puedes dejar el celular en la casa.

Cuando Under Armour se nos acercó para que revisáramos las HOVR Infinite pensamos "ok, debe ser un buen zapato para correr y no mucho más", pero vaya que estábamos equivocados, son por lejos los tenis más tecnológicos que hemos utilizado.

Sucede que una de sus principales características radican en que tienen sensores que recolectan datos muy granulares sobre tu corrida, incluso el mapa de por dónde anduviste y pueden guardar todo eso hasta por 7 horas hasta que por Bluetooth Low Energy las conectes a tu celular, donde puedes ver cosas como tu cadencia y longitud de zancada. De verdad, muchos datos para los que necesitan toda esa información.

¿Pero por qué querría esto? Fácil, imagínenlas como un vestible, como un reloj Fitbit por ejemplo, donde puedes dejar el teléfono en casa y correr libre. La aplicación de Under Armour es bien completa y los algoritmos utilizados hacen que este par reconozca que estás en alguna actividad, pero si quieres ser bien preciso, puedes poner hasta que estás paseando al perro y sabrá medir tu actividad respecto a eso. Insistimos, son muy inteligentes.

Lo chistoso es la parte "mala" del futuro, donde a pesar de toda la maravilla, igual fue hilarante tener que instalar una actualización de software para tu calzado. 2019, amigos. De todas maneras no fueron más de unos segundos.

Ahora, vamos al tema del diseño y la comodidad, tanto al usarlas en el día a día como en situaciones de mayor rendimiento.

Estamos frente a un par de tenis relativamente gruesos y grandes, son bien sustanciales en forma, lo que da bastante seguridad y estabilidad. A pesar de su anchura son muy livianos (300 gramos aproximadamente).

La parte alta está recubierta de malla respirable, muy ligera y fresca, con un fuerte apoyo y recubrimiento de tela en el talón, para seguridad. Las agujetas son fácilmente ajustables, pudiendo personalizar su apertura por partes y hay tiras reflectantes alrededor de toda la bota.

En los tobillos tenemos el área del collar del talón bien acolchada, al igual que la lengüeta. La plantilla es de Ortholite al parecer, no se específica, pero es súper respirable y blanda.

Lo más importante eso sí es la suela, donde Under Armour entró a competir de lleno con su material HOVR al Boost de Adidas y al React de Nike, pero siente algo distinto.

Es blando, súper blando de hecho, pero de alguna forma logra ser lo suficientemente firme como para no "hundirse" al correr. Están en un punto medio exacto entre el Boost y el React. Siendo el último el más duro. Cosa de gustos.

Interesantemente me dio la sensación de que para trancos largos y trote andan perfecto, es como si se endurecieran con la rapidez de cada pisada, pero para caminata las sentí muy blandas. Eso es bueno en trayectos cortos, pero cuando se alarga el tema puede terminar cansando un poco.

Under Armour se la jugó por tener equipamiento de alto nivel y lo está logrando. Tomaron las lecciones de años anteriores (donde la suela HOVR era solo en el talón) y entregan un producto realmente agradable y que puede ser del gusto de muchos. Sin duda es una apuesta excelente en la gama alta de los sneakers de rendimiento para quienes quieran algo en el lado tech de las cosas.

Las HOVR Infinite ya están disponibles en los canales oficiales de la marca.