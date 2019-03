La cápsula de aire más grande que ha existido en un sneaker: Review de las Nike Air Max 720 [FW Labs]

Todos pueden flotar.

Desde que empezamos nuestra nueva misión de revisar sneakers/tenis/zapatillas (como le quieras decir en tu país) nuestro objetivo siempre fue encontrar tecnologías disruptivas al servicio del rendimiento o del lifestyle, sin duda las Air Max de Nike son un buen ejemplo.

Este modelo que lleva décadas entre nosotros implementó el concepto de poner burbujas de aire en la suela de tus tenis para más suavidad y rebote, con algunos modelos bastante clásicos y recordados como la Air Max 97, pero este año la marca de Beaverton logró poner la mayor cantidad de aire encapsulado en un sneaker, conozcan las Air Max 720.

Este modelo es una secuela directa de uno de los modelos más vendidos a nivel mundial el año pasado, la Air Max 270, que hasta ese entonces tenía el récord de la mayor cápsula de amortiguación. Hasta que a algún genio se le ocurrió decir "por qué no hacemos esto en toda la suela" y nació esto. Ok, lo último no es preciso, pero es como imagino que fue el tema.

De entrada lo primero que llama la atención es su suela, pero antes hablemos de la bota superior, donde al contrario de lo que algunos piensan, no es una unidad, la lengüeta está separada. Los paneles de los costados son texturizados y a pesar de que pueden ponerse algo calientes con la temperatura, se sienten bien diseñados y armados, sobre todo para ser un modelo donde el 75% de sus materiales son reciclados.

Muchos piensan que es un modelo deportivo, pero no, es completamente de lifestyle, para comodidad y uso diario. Se nota, es una sensación tan extraña y nueva que no saldría a correr con estas. Podrías, pero no es la mejor idea dado que todo es aire.

¿Esto último es tan cómodo como se ve? En parte sí y en parte no, porque en modelos con algún tipo de espuma abajo sientes inmediatamente la sensación de colchón, aquí te enfrentas a algo más duro que pasada cierta fuerza, básicamente te deja flotando en el aire. Si apoyas el talón, caminas o pones tu peso en un pie se siente y es espectacular. No es lo más estable del mundo y en parte por eso no son deportivas, pero para caminatas comunes, fiestas o situaciones del día a día son una delicia.

Claro que no es para todos, sus colores y diseño llaman la atención, hay que tener personalidad para usarlas, pero al final de cuentas como la mayoría de las cosas, termina siendo un gusto adquirido.

¿Nike seguirá con esta línea de extremas cantidades de aire? Probablemente sí, y es más, si logran adaptar algo de este estilo para el basketball se anotarían un triple de media cancha por su comodidad y rebote. Ya hay algunos modelos como las Jordan Proto-720 allá afuera, pero como indica su nombre es una prueba y es difícil de conseguir. Por ahora estas están en la calle y las vitrinas de forma masiva y es un excelente -y aéreo- paso.