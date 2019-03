Mis razones para elegir el MacBook Air 2018 por encima de cualquier otro computador

Cuando las especificaciones técnicas son lo menos importante.

Cuando se presentó el MacBook Air 2018 voló un poco debajo del radar por culpa de los nuevos iPad Pro y del nuevo Mac Mini, pero con el paso de los meses demostró ser mi mejor máquina de trabajo y entretenimiento.

Cuando pensaba que el último iPad Pro me iba hacer dejar el laptop de una vez por todas (algo que pienso que debe pasar más tarde que temprano), poco a poco me fui encontrando con algunas piedras de tope en iOS que no me permitieron tener a ese dispositivo como la herramienta definitiva.

Eso es algo que de seguro se arreglará en iOS 13 (eso esperamos), pero por ahora la mejor opción fue el MacBook Air 2018.

Lo primero que me llamó la atención es su peso, con solo 1,25 kilos se me hizo exacto para transportar sin problemas en la mochila o bolso, además de sentirse muy bien construido, extremadamente premium.

Probé otros ultrabooks muy ligeros y con los mejores procesadores y tarjetas que puede llevar un equipo de estas características, por lo delgado, pero la experiencia siempre terminó llevándome hace MacOS porque es un sistema operativo muy bien optimizado y que me funciona mil veces mejor que Windows. Eso no deja de ser interesante, porque se habla mucho sobre que el hardware al interior del MacBook Pro es inferior, y puede que lo sea en papel, pero al momento de usarlo para escribir, trabajar, ver contenido multimedia y más, se fuma al resto en velocidad y manejo de recursos.

Ahora, si lo que querías era editar video en 4K o jugar, esta no es una opción, para eso están los Pro. Honestamente no me molesta. Hay un compromiso, sí, pero me quedo con MacOS cualquier día y sus comandos, atajos, velocidad y actualizaciones menos invasivas.

El MacBook Pro 2018 además, siendo escribir lo que más hago, me da ese teclado plano y con poco recorrido al que me acostumbré hace mucho, además de un trackpad con 3D Touch gigantesco y los mejores parlantes que he probado en un ultrabook.

Hay muchos que jamás entenderán cómo hay gente capaz de elegir un MacBook por encima de un PC, y está bien, pero el precio ya no es argumento. Los dos equipos que probé en esta gama cuestan más y ni hablemos del precio de reventa en el futuro. La devaluación de un MacBook es mucho menor en precio y rendimiento.

No todos los entenderán y para otros será una herejía, pero no importa, el MacBook Air 2018 es hoy en día, para la mayoría de las personas que lo utilicen, una mejor máquina a la larga que cualquier otra opción en el mercado en ese rango de precio.