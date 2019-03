Rela, una app China para parejas del mismo sexo, expuso datos de 5 millones de usuarios

Una popular app china de citas para lesbianas se une a la lista de aplicaciones que han expuesto información crítica de sus usuarios, y todo por culpa de una contraseña que nunca existió.

La aplicación es Rela, un verdadero éxito en el país asiático con más de seis millones de usuarias activas, y que expuso la geolocalización, apodos, fechas de nacimiento, etnia y preferencias sexuales de gran parte de ellas. Además de eso -que ya es grave de por si- la filtración contiene veinte millones de "momentos", o posts privados que contienen información sensible.

This is a warning for all Rela热拉-拉拉社区 users in China.

Do NOT use this app until further notice. This service is suffering a security issue.

More information will follow soon. pic.twitter.com/vidfjC04RI

— GDI Foundation (@GDI_FDN) March 26, 2019